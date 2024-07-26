Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 08:15 (Di venerdì 26 luglio 2024) Viabilità 26 LUGLIO 2024 ORE 07.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA VIA DEI LAGHI ALL’ALTEZZA DI VIA PRATONI DEL VIVARO IN DIREZIONE MARINO. CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO VERSO IL GRA. SULLA CASSIA BIS SI PROCEDE A RILENTO TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI VERSO Roma. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA RomaNINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. TUTTO PRONTO PER LA TAPPA ITALIANA DELL’EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP. L’EVENTO CHE INIZIA OGGI, VEDRÀ I PILOTI SFIDARSI SU 13 PROVE SPECIALI A Roma E PER TUTTO IL Lazio.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 07:30 - AD APRIRE LO SHOW, LA PARATA PER LE VIE DEL CENTRO DELLA CAPITALE E LA PARTENZA ALLE ORE 20:00 DA COLLE OPPIO DAVANTI AL COLOSSEO. CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO VERSO IL GRA. VIABILITÀ 26 LUGLIO 2024 ORE 07. PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI BUS. SULLA CASSIA BIS SI PROCEDE A RILENTO TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI VERSO ROMA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 20:30 - IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA. INFINE, INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. SULL’A12 ROMA-TARQUINIA SONO INVECE I LAVORI IN CORSO A PROVOCARE CODE TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD VERSO TARQUINIA. RESTIAMO IN ZONA, ALTRO INCIDENTE SULL’ARDEATINA, SI SONO FORMATE CODE IN PROSSIMITÀ DI LIDO DEI PINI SEMPRE NEI DUE SENSI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 19:45 - IN INTERNA FILE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . CI SPOSTIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, ANCORA DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA. SI PROCEDE INCOLONNATI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. romadailynews
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