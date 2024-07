Via Fiorentina il Consiglio comunale aperto del 25 luglio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Arezzo, 262024 –252024 - ViaAlle 18:30 si èilavente per oggetto i lavori per la rotatoria e il sottopasso di Via. L'assessore Marco Sacchetti ha dettagliatamente ripercorso e spiegato tutti i complessi aspetti amministrativi, finanziari, progettuali e tecnici che hanno interessato il cantiere fin dalla approvazione del primo progetto di fattibilità tecnico-economica da parte della prima giunta Ghinelli allo stato attuale dei lavori che interessano la rete dei sottoservizi, già conclusi nelle prime due fasi e in via di conclusione nella terza e ultima fase. Una volta conclusa questa fase Sacchetti ha spiegato che gli step ulteriori interesseranno la superficie, per un quadro economico complessivo pari a 9mln e 700.