Vacanze on the road | i must have hi-tech da portare con sé

(Di venerdì 26 luglio 2024) Luglio e agosto – si sa – sono i mesi più gettonati per i viaggi e quest’anno leon thevedono una discreta crescita. In base all’indagine di Assoviaggi Confesercenti, saranno 4 milioni gli italiani in viaggio quest’estate (in aumento del 3,5% rispetto allo scorso anno): numeri che indicano la solidità del comparto del tempo libero nonostante fenomeni atmosferici anomali abbiano contrassegnato questa prima metà dell’anno.