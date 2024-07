Vacanze al volante tutti i consigli per viaggiare in sicurezza

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 26 luglio 2024) In estate sono sempre di più gli italiani che scelgono di raggiungere le proprie mete del cuore in auto. I vantaggi sono tanti: comodità, flessibilità e risparmio economico, ma bisogna fare attenzione a un aspetto fondamentale, la. La nuova campagna promossa da Polizia di Stato e Autostrade per l'Italia ci dà qualcheo per ricordarci quanto sia fondamentale rimanere vigili e attenti alla guida.