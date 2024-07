Una dieta equilibrata e un' attività sportiva sia di cardio che di resistenza sono tra gli indispensabili per l' obiettivo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 26 luglio 2024) Dimagrire in una settimana è possibile? Sì ma con delle attenzioni. Prima di tutto l’organismo può perdere al massimo fino a 2 kg in sette giorni, tendenzialmente i primidi acqua e non di massa grassa effettiva, ed è necessario adottare un regime assolutamente bilanciato. In caso contrario, l’effetto boomerang è dietro l’angolo. Inoltre, è fondamentale fare un minimo difisica.