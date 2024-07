UN POSTO AL SOLE | UN TRAGUARDO STORICO PER LA SOAP PIÙ LONGEVA DELLA TV ITALIANA

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ventotto anni di vita e un: venerdì 26 luglio va in onda l’episodio 6500 di “Unal”, il daily-drama italiano più longevo. Prodotto dal 1996 a Napoli da Rai Fiction, Fremantle e Centro di Produzione Rai di Napoli, l’amatissimava in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. Divenuta negli anni un vero e proprio fenomeno di costume, la serie intreccia i temi classici– amori, intrighi, passioni, vendette, gelosie, amicizia – con il vissuto quotidiano e le tematiche sociali. Il successo crescente ne conferma da 28 anni la capacità di fornire uno spaccatosocietà in cui il pubblico può identificarsi. LE LOCATION La città di Napoli, con tutte le sue complessità, fa da sfondo alle vicende dei condomini di Palazzo Palladini, punto di riferimento per gli spettatori italiani e stranieri.