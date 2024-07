Un angolo di Sicilia a Milano convivialità e buon cibo | LùBar

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 26 luglio 2024) Life&People.it Mettete una giornata calda e afosa, l’esigenza di ripararvi dal sol leone durante una passeggiata di shopping e visite ae il desiderio di apprezzare qualcosa di fresco da bere. E’ il caso di trovare riparo e comfort in un vero e proprio regno dell’ospitalità italiana e dello stile di vita mediterraneo: stiamo parlando di Officinemolto più di un semplice bar, ma un geniale format di ristorazione che racchiude in se diverse anime. Raffinata sala da tè, bistrot, ristorante, luogo di ritrovo nei momenti di pausa dal lavoro: tutto questo è LuBar, undinel cuore di. La location si caratterizza per degli spazi ampi e luminosi, dove prevalgono i colori neutri e il verde acceso delle piante mediterranee, l’ideale per chi desidera un toccasana per il fisico e la mente.