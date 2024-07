Ultime Notizie Roma del 26-07-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Andiamo a Parigi in apertura la rete ferroviaria francese ad alta velocità è stata gravemente colpita oggi dopo essere stata presa di Mira da diversi incendi dolosi poche ore prima della cerimonia d’apertura dei giochi olimpici di Parigi che inaugurerà hanno questa sera ferma l’operatore ferroviario i disagi potrebbero durare per tutto il fine settimana la società quindi dichiarato di essere stata vittima di un massiccio attentato molto a paralizzare tutta la rete dei treni ti ha chiesto ai viaggiatori di rinviare il viaggio non recarsi situazione si stima che saranno circa 800 mila le persone che subiranno ritardi e cancellazioni intanto ho ripreso il traffico aereo all’aeroporto franco svizzero di Basilea dopo l’evacuazione la chiusura del terminal in mattinata per un allarme bomba aeroporto di ...