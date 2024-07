Ultime Notizie Roma del 26-07-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Brasile Il Ministero della Salute ha confermato la morte di 2 persone nello stato di Bahia a causa della febbre oro Push si tratta dei primi due casi al mondo di decessi dovuti a questa malattia la febbre è un’infezione virale trasmessa da moscerini e zanzare e prende il nome dalla regione in cui è stata scoperta isolata per la prima volta Nel 1955 presso il laboratorio regionale di Trinidad vicino al fiume oro Push a Trinidad e Tobago diverse personalità democratiche hanno spinto fuori Dubai bene dalla corsa alla Casa Bianca non cercato di organizzare un colpo di stato La Grave accusa lanciata da Donald Trump in un’intervista La Fox domani del discorso del presidente biden sul suo ritiro l’hanno spinto fuori tra pelosi obame altri ha detto il Tycoon io ho visto in televisione Erano così ...