Ucraina | Alemanno ‘Italia deve promuovere dialogo non lasciare ruolo a Orban’

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 lug. (Adnkronos) – ?Oggi abbiamo rotto un tabù: questa è la prima volta, dall?inizio del conflitto con l?, che l?ambasciatore russo viene invitato ad un confronto politico in Italia. È una follia che non sia accaduto prima, non solo perché l?Italia non ha mai rotto le relazioni diplomatiche con la Federazione Russa, ma soprattutto perché per porre fine alla guerra è necessario parlare non solo con Kiev ma anche con le autorità di Mosca. Ildell?Italiaessere quello diil, non di essere in prima linea a mandare armi al fronte. Non possiamoquestoal solo Viktor Orban, per ragioni umanitarie e per difendere il nostro interesse nazionale che sta subendo un gravissimo danno economico dal conflitto con la Russia”.