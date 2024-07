Tuba Club Marsiglia | paradiso segreto tra mare e design

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 26 luglio 2024) Life&People.it Tra pastis, bikini e pic-nic, ildiemerge come un angolo di contemporanea eleganza francese, coniugando stile chic ed un pizzico di esclusività. Questoesclusivo si propone come nuovo punto di riferimento sulla scena mediterranea, offrendo ai suoi facoltosi visitatori una vista mozzafiato e un’atmosfera in grado di incantare chiunque abbia la fortuna di scoprirlo. Situato nel pittoresco villaggio di pescatori di Les Goudes, noto come “Roches Blanches” negli anni Quaranta, ha subìto poi diverse trasformazioni: da albergo di lusso a rinomato circolo di diving, frequentato da leggende come Jacques Mayol e il capitano Falco della Calypso di Jacques Cousteau. Oggi, ilè rinato come un luogo di villeggiatura all’insegna di uno charme discreto e raffinato.