Truffe romantiche | profili fake per estorcere denaro perquisizioni anche a Bologna e Modena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – ‘’ con ignare signore nel mirino.e indagatinell’operazione condotta in tutta Italia dalla polizia di Stato di Savona e Genova. Sette leemesse dalla procura di Savona a carico di altrettanti indagati, a vario titolo, per truffa e riciclaggio, in esito a un'attività investigativa avviata dopo la denuncia presentata da una donna ligure.