Trovato il cadavere di un ragazzo | sul corpo segni di violenza

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 26 luglio 2024) Giallo a Oleggio, in provincia di Novara. Ilsenza vita di undi giovane età è statonella mattina di oggi, venerdì 26 luglio, in una zona boschiva nei pressi di via Vecchia Ticino.Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il