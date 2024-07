Traffico Roma del 26-07-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2024) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata esterna per un veicolo in panne tra Laurentina ed Ardeatina proseguono i lavori sulla tangenziale che resta chiusa tra viale Castrense uscita San Lorenzo Verano in direzione dello Stadio Olimpico la riapertura è prevista per il 19 di agosto inevitabili ripercussioni per ilin tutta l’area circostante in particolare nella zona di San Giovanni di Porta Maggiore è in viale dello Scalo di San Lorenzo Inoltre prorogate alle 6 di lunedì 29 luglio la chiusura della rampa di ingresso da via Prenestina per immettersi la tangenziale e nel Rione Monti è nell’area di Colle Oppio al via questa sera il rally diCapitale con le prove libere le qualifiche e la consueta parata per le vie del centro e la suggestiva partenza da Colle Oppio davanti al Colosseo prevista per le 20 già da questa ...