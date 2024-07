Traffico Roma del 26-07-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2024) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione sul raccordo anulare per un incidente da poco risolto restano code a tratti in carreggiata esterna tra Trionfale Casal del Marmo è in carreggiata interna tra via Aurelia e Casal del Marmo restiamo sul raccordo anulare perrallentamenti e code in carreggiata esterna tra via Pontina e Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana tra Nomentana e la A24-teramo Surat Urbano della A24-teramo code per un veicolo in panne in uscita dalla città dalla tangenziale est da Portonaccio e più avanti altre cose perTor Cervara e il raccordo anulare ed intenso ilin uscita dalla capitale anche su via Pontina code a tratti tra il raccordo anulare Pomezia in questa direzione ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale rallentamenti e code tra Tor di Quinto via Salaria in ...