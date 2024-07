Traffico Roma del 26-07-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazionein aumento sulla principale rete viaria della capitale sul Raccordo Anulare dove abbiamo rallentamenti e code in carreggiata esterna tra via Pontina e tu stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria rallentamenti e code anche su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra Tor di Quinto via Salaria in direzione di San Giovanni proseguono i lavori sulla tangenziale che rimane chiusa tra viale Castrense l’uscita San Lorenzo Verano in direzione dello Stadio Olimpico la riapertura è prevista per il 19 di agosto inevitabili ripercussioni alla circolazione in tutta l’area circostante in particolare nella zona di San Giovanni di Porta Maggiore è in viale dello Scalo di San Lorenzo Inoltre prorogate alle 6 di lunedì 29 luglio la chiusura della rampa in ingresso da via cena per immettersi sulla tangenziale ...