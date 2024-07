Traffico Roma del 26-07-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione aNordrallentamento sulla via Flaminia tra il raccordo anulare e due punti si rallenta persulla tratto Urbano della A24-l’aquila-teramo tra l’uscita di via Filippo Fiorentini e la tangenziale su Grande Raccordo Anularerallentato in carreggiata interna tra l’uscita e Casilina è Appia e proseguono i lavori sulla tangenziale est e rimane chiusa tra viale Castrense Largo Passamonti Verano in direzione dello Stadio Olimpico la riapertura per il 19 di agosto inevitabili le ripercussioni per ilnella zona di Piazza Lodi e vie limitrofe in Viale Guglielmo Marconi si transita su una riduzione di carreggiata tra Piazza Augusto Righi e Piazza dei radio per consentire lavori di potatura possibili disagi ale comunque per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito ...