Toti si dimette dalla presidenza della Regione Liguria Ed è già campagna elettorale

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 26 luglio 2024) Giovanni, presidente, ha formalizzato stamani le sue "dimissioni irrevocabili" dopo 80 giorni agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione in, a due terzi del suo secondo mandato da governatore, era stato eletto presidente alla guidal’11 giugno 2015 e confermato alle elezioni regionali del 2020. L'annuncio è stato comunicatoe confermato con la protocollazionelettera consegnata dall'assessore Giacomo Raul Giampedrone.si trova attualmente agli arresti domiciliari nella sua villa ad Ameglia, coinvolto in un'inchiesta che lo vede accusato di corruzione e finanziamento illecito. Di seguito, esploreremo i dettagli di questa vicenda e le implicazioni per il futuro politico