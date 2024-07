Toscana | bando per attrarre aziende e investimenti stranieri Disponibili 10 milioni di fondi europei

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di venerdì 26 luglio 2024) Una spinta per far crescere gliin ricerca, sviluppo e innovazione in. E’ questo l’obiettivo delche è stato presentato oggi, 26 luglio 2024, a Firenze e che prevede contributi fino a un totale di 10di Euro L'articoloper10diproviene da Firenze Post.