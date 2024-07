The Crow | prima macabra clip mostra Eric Draven in cerca di vendetta

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 26 luglio 2024) TheindiLa Lionsgate ha presentato ieri sera, durante il Comic-Con di San Diego, lascena completa del suo prossimo remake/reboot/reimagining de The, che ci dà un’idea più precisa di cosa aspettarci dalle sequenze d’azione del film. Nellaestesa, vediamo il recentemente risorto(Bill Skarsgård) chedi vendicarsi dei criminali che hanno ucciso lui e la sua amante Shelly Webster (FKA twigs).riesce a salire sull’auto dei suoi nemici e ad eliminarne alcuni, ma alla fine viene sopraffatto e gettato fuori dal veicolo,di essere investito in autostrada. In un momento di disgusto piuttosto bello, vediamoche si rimette a posto la frattura composta della gamba (questa versione del personaggio prova chiaramente dolore)di continuare l’inseguimento.