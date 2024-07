Terracina Confcommercio – Imprese per l’Italia Lazio Sud approvato il rendiconto 2023

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 26 luglio 2024)– Si è svolta apresso Badino Marina Resort, l’assemblea annuale dei soci diperSud per l’approvazione del, avvenuta in maniera unanime tra la soddisfazione generale. Il Presidente Giovanni Acampora, che ha aperto i lavori, nel ringraziare la struttura per l’impegno profuso in questi anni L'articoloperSud,ilTemporeale Quotidiano.