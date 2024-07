Tennis Sara Errani ripescata alle Olimpiadi | chi affronterà nel tabellone del singolare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024)sarà chiamata ad un triplice impegnodi Parigi 2024: nella tarda serata di ieri è arrivata la notizia, a tabelloni compilati, dell’ingresso dell’azzurra come alternate a causa della rinuncia a disputare il torneo dida parte dell’australiana Daria Saville, che giocherà solo il doppio femminile. L’azzurra, invece, sarà impegnata a Parigi su tutti i fronti: in doppio femminile farà coppia con Jasmine Paolini, nel doppio misto giocherà assieme ad Andrea Vavassori, ed ora scenderà in campo anche in. L’avversaria diin quest’ultimo caso sarà la cinese Zheng Qinwen. L’accoppiamento è dei peggiori per l’azzurra: la cinese è la numero 6 del seeding, e, come se non bastasse, le due si sono affrontate appena dieci giorni fa nel torneo di Palermo, dunque sempre sulla terra battuta outdoor, con l’asiatica che si impose per 6-3 6-2.