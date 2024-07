Sul nucleare Khamenei sta già sabotando il nuovo presidente riformista

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ildell’Iran si insedia domenica e in campagna elettorale ha promesso il dialogo con l’occidente per alleggerire le sanzioni. Un obiettivo che non è possibile raggiungere senza pri Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti