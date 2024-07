Serie A tutte le date di pubblicazione del calendario anticipi e posticipi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 luglio 2024) IldiA è già noto per quanto riguarda le prime tre giornate, con Genoa-Inter che aprirà il campionato sabato 17 agosto alle 18.30. Poi, con cadenza quasi mensile, si arriverà a conoscere il resto del programma: di seguito le, in tutto sono nove. L’ANNUNCIO – Anche quest’anno la LegaA, per agevolare la programmazione e la logistica dei Club e permettere ai tifosi di organizzarsi per tempo per seguire e supportare le proprie squadre, pubblica con ampio anticipo lein cui sarà reso noto il programma con giorni e orari degli incontri dellaA Enilive per la stagione 2024-2025.