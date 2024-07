Serena Bortone nella bufera per lo specchio firmato da Pistoletto in tv Il caso finisce in Vigilanza Rai

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 26 luglio 2024) Dopo ilScurati, scoppia il. Non c'è pace per a giornalista e conduttrice Raiche è finita di nuovo nell'occhio del ciclone per un'ospitata in studio dell'artista Michelangelodi un anno e mezzo fa. Questa volta l'episodio riguarda una puntata del programma "Oggi è un altro g