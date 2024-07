Sei anni fa moriva Marchionne oggi Stellantis affonda nel silenzio degli Elkann

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Seifa, il 25 luglio del 2018,Sergio, artefice dello spettacolare salvataggio della carcassa della Fiat, dell'incredibile acquisto di Chrysler - il mito dell'automobile americana - e della fortunaeredi della famiglia Agnelli. I suoi nemici (erano tanti, nessuno intelligente) tirarono un sospiro di sollievo, ma chi lo conosceva sapeva che la scomparsa dell'uomo “made in Chieti” sarebbe stato un evento disastroso per il futuro dell'automobile italiana. Il passaggio del timone della casa di Torino a Parigi è avvenuto in sua assenza e non è casuale, come l'arrivo di Carlos Tavares, manager agli antipodi rispetto a, un franco-portoghese alieno rispetto all'Italia.