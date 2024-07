Scontro frontale tra mezzi pesanti sulla statale di Paganico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Siena, 26 luglio 2024 – Grave incidente stradale223 di, nei pressi del viadotto Luglie, stamani intorno alle 10: un uomo di 44 anni è rimasto ferito nellotra due. Il 44enne è stato portato all’ospedale delle Scotte di Siena in codice giallo; sul posto i vigili del fuoco, l'automedica di Siena, ambulanze della Misericordia di Siena e di Asciano, le forze dell'ordine e squadre Anas. Laè rimasta chiusa per un po’ per consentire i soccorsi e la rimozione dei. La circolazione proveniente da Bettolle in direzione Grosseto è stata temporaneamente indirizzataviabilità locale di Siena. Per chi proviene da Grosseto e procede in direzione Perugia il percorso alternativo è costituito dalla674 – tangenziale di Siena.