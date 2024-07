Rottamazione quater a settembre 2024? Quali debiti si possono pagare con il piano agevolato

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di venerdì 26 luglio 2024) Le due scadenze del 31 luglio e 5 agostosono cruciali per chi ha aderito allaed è in regola con i pagamenti delle precedenti rate. Si tratta infatti delle deadline per il saldo della 5° rata deldi definizione agevolata: una è il termine naturale, l’altro è quello considerato comunque buono, perché entro i 5 giorni di tolleranza concessi dal Fisco.C’è però all’orizzonte una nuova chance di proroga dei termini. Dai lavori parlamentari sulle correzioni al concordato preventivo biennale è emersa la possibilità di una nuova proroga per la tabella di marcia prevista per gli aderenti al. L’idea sarebbe di dare tempo fino a metà, per non “non gravare il contribuente di oneri di pagamento aventi scadenze contestuali”. Al momento però non c’è alcuna conferma ufficiale.