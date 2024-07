Roma 81enne uccisa da proiettile vagante | per gip un' azione spropositata

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 lug. – (Adnkronos) – ?Il fatto è di inaudita gravità dal momento che gli indagati non hanno esitato a sparare numerosi colpi d’arma da fuoco, in pieno giorno, a volto scoperto e sulla pubblica via per risolvere una bega con un tossicodipendente albanese. Si tratta di un’nella stessa ottica criminale che ha messo a concreto rischio l’incolumità di più persone e che in sé denota come pericolosi coloro che l’hanno realizzata?. E? quanto scrive il gip diPaolo Scotto di Luzio nell?ordinanza con cui ha disposto il carcere per i due ventenni accusati dell?omicidio di Caterina Ciurleo, la donna di 81 anni colpita alla schiena lo scorso 23 maggio da unmentre era in auto in via della Riserva Nuova. Si tratta di due stranieri.