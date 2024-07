Rete ferroviaria Tgv in tilt caos nelle stazioni dei treni dopo il sabotaggio | le immagini da Montparnasse

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024)deifrancesila serie di attacchi e incendi dolosi alla, che hanno colpito il Paese a poche ore dal via alle Olimpiadi. Nel video, la stazione di Parigi. Centinaia di persone sono in attesa di capire cosa fare, mentre sugli schermi compaiono le scritte delle corse cancellate o in ritardo. L'articoloTgv indeiil: ledaproviene da Il Fatto Quotidiano.