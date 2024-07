Reflusso nei neonati | i sintomi per riconoscerlo le tipologie e cosa fare

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di venerdì 26 luglio 2024) Quando si parla dineisi fa riferimento a una condizione che può essere fisiologica o patologica. È quindi importante riconoscerla per capire quando è il caso di preoccuparsi e quando, invece, è necessario solamente gestire il fenomeno attendendo che passi. Anche perché, come segnalato dalla Mayo Clinic, è una condizione che raramente prosegue oltre i 18 mesi di vita. Allo stesso tempo, però, ilnon va sottovalutato, in quanto potrebbe essere il sintomo di un disturbo sottostante molto più grave che richiede un’adeguata valutazione medica. Cos’è il? Di per sé ilè la semplice risalita del cibo o del contenuto gastrico nell’esofago e a volte nella bocca.