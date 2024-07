Rai | FdI ' nessun disastro Tg Pd racconti fallimenti quando lottizzava e occupava azienda'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 lug (Adnkronos) - “Fa sempre sorridere la lettura delle note stizzite dei componenti del Pd in Commissione Vigilanza Rai che ogni volta, casualmente, sbagliano numeri e riferimenti ufficiali". Lo dichiarano i componenti di Fratelli d'Italia della Commissione Vigilanza Rai. "Infatti, con impeto e furore si lanciano parlando del, a loro dire, dei telegiornali della Rai dimenticando, però, che il Tg1 resta il primo telegiornale nazionale per ascolti e che perde soltanto meno di un punto percentuale rispetto al Tg3 a cui, curiosamente, il Partito democratico nelle sue note non fa mai alcun cenno", proseguono. "Piuttosto, se il Pd volesse davvero parlare di, allora dovrebbe raccontare quelli che ha prodottoedla Rai. Un indebitamento alle stelle, senza un piano industriale e senza alcun rispetto del pluralismo.