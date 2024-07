Quando combatte Aziz Abbes Mouhiidine alle Olimpiadi nella boxe | data orario avversario

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Occorrerà attendere domenica 28 luglio,ore 16.02, per assistere all’esordio ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 dell’azzurro, impegnato nei -92 kg della: il pugile italiano sarà opposto negli ottavi di finale all’uzbeko Lbek Mullojonov. Nel 2023 l’uzbeko colse la medaglia di bronzo ai Mondiali disputati in casa: l’azzurro è favorito, ma si tratta di un esordio ostico. Nel corpo a corpo l’asiatico è un osso duro ed i suoi colpi possono essere molto pesanti: guardando il tabellone, chi vince potrebbe avere la strada spianata verso la finale. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.