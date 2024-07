Puppo analizza la scelta di Sinner | È un decisionista Certi ingranaggi possono incepparsi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Dario, telecronista di Eurosport, ha condotto l’ultima puntata di Tennis Mania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport. Al centro dell’attenzione la decisione di Jannikdi non prendere parte alle Olimpiadi di Parigi 2024 a causa di una tonsillite: “è un. Dopo Tokyo 2020 ha sempre deciso lui, ascoltando comunque i medici e il suo staff. Purtroppo queste cose capitano, lui ad Halle stava bene, ma purtroppo ci sono degliche, come un malanno. Noi magari la tonsillite la risolviamo in pochi giorni, magari per un giocatore si può trascinare per più tempo“. Darioha poi proseguito: “ha dimostrato di sapere guardare oltre, ma sono convinto che questa rinuncia gli faccia male: giocare un’Olimpiade al Roland Garros è una cosa che ti capita una sola volta nella vita.