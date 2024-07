Prova in linea femminile ciclismo Olimpiadi Parigi 2024 | data orario e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

Domenica 4 agosto, alle ore 14.00, andrà in scena la gara femminile di ciclismo su strada, valida per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. La partenza e l'arrivo saranno al Trocadéro, a pochi metri dalla Tour Eiffel. Saranno 158 km di lotta con ben nove cotes da affrontare. Elisa Longo Borghini, dopo la vittoria nel recente Giro d'Italia, è chiamata a difendere il bronzo ottenuto a Tokyo 2020. La diretta tv dell'evento dovrebbe essere disponibile su Eurosport 1 (210 di Sky), Eurosport 2 (211 di Sky) o sui sette canali aggiuntivi (251-257).