Programma di domani Olimpiadi Parigi 2024 | orari sabato 27 luglio italiani in gara tv

(Di venerdì 26 luglio 2024)27, sarà il Giorno 1 delledi, ovvero quello che segue la Cerimonia d’Apertura, prevista quest’oggi: si disputeranno le prime finali e si distribuiranno i primi 14 titoli, in 8 sport differenti. Verranno quindi assegnate ben 44 medaglie, le prime di questa edizione dei Giochi. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD. La diretta streaming per gli abbonati sarà fruibile su Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, mentre la diretta streaming gratis sarà disponibile su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3. Diretta Live testuale su OA Sport.