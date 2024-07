Primo caso di doping alle Olimpiadi di Parigi 2024 | chi è l’atleta sospeso dai Giochi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2024)didi. Il judoka iracheno Sajjad Ghanim Sehen Sehen è risultato positivo al metandienone e al boldenone, entrambi classificati come steroidi androgeni anabolizzanti. La International Testing Agency riferisce inoltre che il campione in oggetto è stato raccolto durante un controllo fuori dcompetizioni il 23 luglio a, mentre il risultato è stato reso noto dal laboratorio antidella capitale francese nella giornata di ieri. Il judoka è stato quindi provvisoriamentefino alla risoluzione dele, fino ad allora, non potrà competere,narsi o partecipare a qualsiasi attività olimpica. Avrà comunque il diritto di presentare ricorso contro la sospensione oltre a poter richiedere le controanalisi. L'articolodidi: chi èdaiCalcioWeb.