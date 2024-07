Ponte del Barbotto partono i sondaggi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Da lunedì 29 luglio fino a venerdì 2 agosto causa isulla struttura del(sulla Strada provinciale 12) a Mercato Saraceno, la strada resterà chiusa al traffico dalle 8 alle 17, mentre dalle 17 alle 8 il traffico sarà regolato da un senso unico alternato. Sarà la ditta Interego srl ad effettuare l’intervento commissionato dalla Provincia di Forlì-Cesena, come azione propedeutica per la messa in sicurezza e miglioramento sismico del "sul Savio" che si trova proprio all’inizio della strada provinciale. L’intervento per un investimento complessivo di 951.075 euro, rientra in un più ampio progetto della Provincia che ha previsto l’investimento complessivo di oltre 20 milioni di euro per intervenire su 13 tra viadotti e ponti di competenza provinciale grazie a risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.