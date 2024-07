Peste suina africana allarme per un caso in un piccolo allevamento di Besate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024)(Milano), 25 luglio 2024 –sanitario e polemica politica. "Ci risulta undiin undinel Milanese. Le autorità si sono immediatamente attivate e tutti i capi saranno abbattuti nel più breve tempo possibile”. A svelarlo in una in una nota l'associazione Assosuini. “Purtroppo, ancora una volta, il sistema è più bravo ad uccidere maiali che suini. Il sistema, a livello di controllo e profilassi funziona, a tutta evidenza, molto bene. Nonostante sia una notizia tragica per l'impresa, a cui siamo vicini, e per i lavoratori non possiamo tacere sull'efficienza ed efficacia dei controlli. La carneitaliana, consumata giornalmente fresca e stagionata da milioni di persone è sicura. Quello che non ha mai funzionato è la prevenzione come denunciamo da anni. E ora, purtroppo, aziende e lavoratori dovranno pagarne i danni".