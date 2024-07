Pellegrini | Lasciare Parigi dopo appena un anno il mio grande rimpianto Non me la sono sentita di rimanere da sola lontana da casa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 26 luglio 2024) Federicasi prepara alla prima Olimpiade da ex. Senza tuta e senza ansia. È acome membro Cio in quota atleti. Con lei anche la figlia Matilde, 7 mesi, e il marito ed ex allenatore, Matteo Giunta. Nostalgia? «Tanta. Finalmente Giochi senza Covid, a Tokyo ho sofferto molto che non ci fosse la famiglia per l’ultima mia Olimpiade. La visita al Villaggio è stata una bella botta. Non so perché, ma htutti lo stesso odore, un misto di cose nuove, di pulito, qualcosa di strano e indescrivibile, ma totalmente riconoscibile. Come quando alle Elementari annusi per prima cosa le pagine del sussidiario. Stare lì, non da atleta, mi ha fatto impressione».: «Magari le Olimpiadi 2012 a Londra sarebbero andate diversamente» Che effetto le fa tornare a. Ci ha vissuto per allenarsi con Philippe Lucas e il suo ex, Luca Marin.