Patrizia mamma single di 3 bimbe | “Se a tavola c’è il piatto per le mie figlie non c’è per me”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 26 luglio 2024)S. ha scritto a Fanpage.it per raccontare le sue difficoltà di, costretta a rinunciare a molte cose per sé, pur di crescere sola le sue tre. Il suo desiderio è che storie come la sua, facciano sentire meno sole le persone che stanno vivendo situazioni simili e ricevano la giusta attenzione da parte delle istituzioni.