Parola d' ordine | no alle mezze misure

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’asso nella manica (anzi, due). I sandali alti sono la scarpa da sfoderare all’occorrenza, quando il gioco dell’outfit si fa duro e le più dure cominciano a giocare. Nel 2024, dimentichiamo una volta per tutte i classici e noiosi modelli nude: è giunta l’ora di osare, con un paio di tacchi dagli 8 cm in su. Da utilizzare non solo in estate, ma tutto l’anno.