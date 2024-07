Parigi2024sabotate linee alta velocità

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 26 luglio 2024) 10.06 Sabotaggio ai treni dell'in Francia a poche ore dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi. Sncf avvisa che "sono stati appiccati incendi intenzionali per danneggiare gli impianti" e chiede ai cittadini di non mettersi in viaggio. Sono 800mila i viaggiatori colpiti dallo stop alleTgv. Il ministro dei Trasporti parla di "incendi criminali". Rafforzata ulteriormente la sicurezza nelle stazioni.