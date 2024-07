Parigi2024 | Pellegrini Sinner? Approccio diverso da sport a sport

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 26 luglio 2024) "Nel tennis ci sono gli Slam che valgono come i Giochi" PARIGI (FRANCIA) - "A parte il suo problema di salute, che spero risolva il più presto possibile, secondo me c'è unda: il tennis ha dei grandi Slam che valgono come un'Olimpiade per lui, perolimpici come