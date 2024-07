Parigi 2024 si amputa un dito per non perdere i Giochi

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 26 luglio 2024) (Adnkronos) – Allenamenti intensi ma non solo. In vista delle Olimpiadi di, gli atleti hanno intensificato la loro preparazione, ma c'è stato anche chi, pur di partecipare, ha dovuto prendere decisioni sofferte. E' in caso del giocatore australiano di hockey su prato Matt Dawson che ha scelto di farsire parte del