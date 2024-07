Parigi 2024 oggi la cerimonia d’apertura | l’Italia Team in sfilata con Israele Tamberi e Errigo alfieri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglioè pronta per ladi apertura delle Olimpiadi, che si aprono stasera. Per la prima volta, lo show inaugurale si terrà fuori da uno stadio: i Giochi diinizieranno con lasulla Senna, inizio previsto alle 19.30 e conclusione alle 23 circa. 8.700 atleti per lo show Ladei 8.700 atleti di 205 delegazioni si svolgerà grazie all’utilizzo di 84 imbarcazioni, oltre a 99 barche per le operazioni logistiche, che, partendo dal Pont d’Austerlitz, accanto al Jardin des Plantes, seguiranno il percorso del fiume per sei chilometri. Dal Pont d’Austerlitz si navigherà passando sotto ponti storici e monumenti iconici, come Notre-Dame e il Louvre, oltre ad alcune sedi dei Giochi, tra cui l’Esplanade des Invalides e il Grand Palais.