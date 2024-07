Parigi 2024 incendi e atti vandalici bloccano la rete ferroviaria a poche ore dall' inizio dei Giochi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 26 luglio 2024) Un'ondata di attacchi coordinati ha paralizzato le ferrovie francesi ad alta velocità a livello nazionale in Franciaore prima dell'deiOlimpici. Si parla diappiccati per danneggiare gli impianti. La situazione di disagio potrebbe durare fino al fine settimana.La societàfrancese Sncf ha subìto un "attacco massiccio" che ha paralizzato la sua"gravemente interrotta" aorea cerimonia di apertura delle Olimpiadi. "Diversidolosi concomitanti" hanno colpito tre linee su quattro del Tgv Atlantico, Nord ed Est: "Sono stati appiccatideliberati per danneggiare gli impianti delle linee ad alta velocità", ha spiegato il gruppo ferroviario in un comunicato stampa. Di conseguenza, il traffico dei treni ad alta velocità su queste tre linee è "molto disturbato". Una fonte vicina alla questione ha parlato didi "sabotaggio".