Ora Disney + cambia l’abbonamento in Italia | cosa succede alla condivisione delle password

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 26 luglio 2024) Negli ultimi giorni stanno cominciando ad arrivare mail ai clienti di+ inche definiscono nuove regole per gli abbonamenti. Come anticipato non sarà più possibile condividere ladel proprio abbonamento con utenti che si connettono fuori dal nucleo familiare. Non solo.+ fermerà anche l'uso dei software come AdBlock.