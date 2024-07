Olimpiadi Parigi 2024 Zico derubato in taxi | bottino da mezzo milione!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ledinon sono iniziate certo nel migliore dei modi per. L’ex calciatore brasiliano, presente aper l’inizio dei Giochi Olimpici, è stato. A raccontare i dettagli dell’accaduto è stato il quotidiano francese “Le Parisien”.stava per prendere un, nel quale ha appoggiato nel bagagliaio posteriore una valigetta contenente un orologio Rolex, gioielli con diamanti, 2mila dollari in contanti, per un totale di circa 500.000 dollari. Un malvivente avrebbe distratto l’autista delpermettendo a un complice di rubare la preziosa valigetta e scappare indisturbato. Il misfatto è avvenuto nella serata di giovedì nella quale l’ex Udinese stava lasciando il suo albergo presso il 19° arrondissement di, nella zona nordorientale della Capitale francese.