Olimpiadi Parigi 2024 | gli italiani in gara di sabato 27 luglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tutti gliin27alledi. Archiviata la spettacolare Cerimonia di Apertura sulla Senna, inizia a tutti gli effetti il ricchissimo programma della rassegna a cinque cerchi. Tanta Italia impegnata in diversi sport: dal nuoto al judo, dal ciclismo al tiro a segno, passando per volley, surf, tuffi, scherma, tennis e non solo. In palio anche le prime medaglie, con gli azzurri che vogliono subito cercare di portare in alto il Tricolore e smuovere il medagliere. Ecco, di seguito, la lista delle gare di giornata con azzurre e azzurri impegnati aggiornata in tempo reale in base ai risultati sui campi